Springreiter McMahon gewinnt Großen Preis in Braunschweig

Braunschweig. Der irische Springreiter Eoin McMahon hat am Sonntag überraschend den Großen Preis beim internationalen Reitturnier in Braunschweig gewonnen. Es ist der bislang größte Erfolg des 24-jährigen Bereiters aus dem Stall von Ludger Beerbaum (Riesenbeck). Mit Chacon blieb McMahon im entscheidenden zweiten Umlauf in 40,64 Sekunden fehlerfrei. Zweiter wurde Tim Rieskamp-Goedeking aus Steinhagen mit Querido (0/43,51). Der dritte Platz ging an die 28-jährige Angelique Rüsen (Marl) mit Arac du Seigneur (0/43,58).