Feuerwehr findet Leiche nach Hausbrand

Beckedorf. Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Beckedorf (Landkreis Schaumburg) haben Rettungskräfte die Leiche einer Frau gefunden. Die 82-Jährige habe allein in dem Haus gewohnt, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer brach aus ungeklärten Umständen am Sonntag in der Küche aus. Ein Nachbar bemerkte die Flammen und wollte helfen, doch wegen des starken Rauches konnte er das Gebäude nicht betreten. Die alarmierte Feuerwehr fand bei der Suche im Haus dann die Leiche der Frau. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 80 000 Euro.