Schüler in Osnabrück nicht mit Coronavirus infiziert

Osnabrück. Die Schülerinnen und Schüler aus Osnabrück, die wegen des Coronavirus von einer Skifreizeit in Südtirol zurückgeholt wurden, haben sich nicht mit der Krankheit Covid-19 angesteckt. Die vier Schüler, die Symptome gezeigt hatten, seien negativ auf das neuartige Virus getestet worden - es gebe aber Nachweise von Grippeerkrankungen, sagte ein Sprecher des Landkreises am Sonntag. Die häusliche Quarantäne sei aufgehoben worden. "Im unwahrscheinlichen Fall eines später doch noch auftretenden Nachweises einer Infektion mit Corona müsste die Situation neu bewerten werden, doch davon geht der Gesundheitsdienst aktuell nicht aus", hieß es in einer Pressemitteilung.

Der Gesundheitsdienst erwarte allerdings, dass weitere Schüler an der Influenza erkranken werden. Wegen der Ansteckungsgefahr sollten die Erkrankten mindestens sieben Tage lang möglichst wenig Kontakt zu anderen Menschen haben. Danach dürfen sie wieder zur Schule gehen, wenn sie sich gesund fühlen.

Insgesamt waren 55 Kinder und Jugendliche auf der Skifreizeit. Die Stadt Osnabrück hatte am Donnerstag einen Konvoi aus mehreren Bussen und Feuerwehrfahrzeugen mit zwei Ärzten, Rettungsassistenten, Fahrern und zwei Eltern auf den Weg nach Südtirol geschickt, um die Schüler zurückzuholen. Grund sei, dass vor Ort keine ärztliche Versorgung sichergestellt werden könne, hieß es von der Stadt. Um die Erkrankten von den Gesunden zu trennen, reiste die Gruppe in zwei Bussen zurück. Ein krankes Kind war vorzeitig vom Vater abgeholt worden.