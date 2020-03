Ein Verletzter bei Raubversuch in Cloppenburg

Cloppenburg. Ein junger Mann ist in der Nacht zum Sonntag in Cloppenburg von drei Unbekannten leicht verletzt worden. Die Männer hätten dem 18-Jährigen mit Schlägen gedroht und die Herausgabe von Schmuck gefordert, teilte die Polizei mit. Das Opfer floh zunächst, wurde aber wenig später eingeholt. Mit Schlägen und Tritten verletzten die Unbekannten den jungen Mann leicht. Es gelang dem 18-Jährigen den Angaben zufolge, erneut zu flüchten und die Polizei zu benachrichtigen. Die Ermittlungen dauerten am Sonntag zunächst noch an.