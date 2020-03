Kaiserslautern verspielt klare Führung: 3:3 gegen Meppen

Kaiserslautern. Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern muss im neuen Jahr weiter auf den ersten Sieg warten. Gegen den SV Meppen reichte es vor 15 701 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion trotz einer klaren Führung am Ende nur zu einem 3:3 (1:1). Die Partie begann für die Pfälzer wie gemalt: Kevin Kraus köpfte in der 6. Minute nach einer Ecke von Hendrick Zuck zum 1:0 für die Gastgeber ein. In der Folge waren aber die Emsländer die bessere Mannschaft und kamen durch einen von FCK-Keeper Lennart Grill verschuldeten Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. Thilo Leugers verwandelte (34.).

Ein Doppelschlag von Christian Kühlwetter (64., 68./Foulelfmeter) brachte die Lauterer vermeintlich auf die Siegerstraße. Doch Meppens Julius Düker konnte nach 85 Minuten verkürzen, bevor Hilal El-Helwe eine Minute später den 3:3-Endstand erzielte.