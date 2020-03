Bremerhaven erstmals für Playoff-Viertelfinale qualifiziert

Bremerhaven. Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben sich erstmals überhaupt direkt für das Playoff-Viertelfinale in der Deutschen Eishockey Liga qualifiziert. Am Freitag gewann das Team von Trainer Thomas Popiesch gegen den direkten Konkurrenten ERC Ingolstadt 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) und kann nun nicht mehr von Rang sechs verdrängt werden. Vor dem abschließenden Vorrunden-Spieltag am Sonntag bei den Eisbären Berlin ist der große Underdog der DEL mit 84 Zählern punktgleich mit dem Tabellenfünften Düsseldorfer EG.

Im Fernduell mit der DEG, die bei den Nürnberg Ice Tigers antreten muss, entscheidet sich, gegen wen Bremerhaven vom 17. März an im Viertelfinale spielen muss. Als Fünfter wären dann erneut die Eisbären Gegner. Als Vorrunden-Sechste müssten die Pinguins entweder gegen Meister Adler Mannheim oder die Straubing Tigers ran.