Schwertransport von Gastanks wird am Sonntag fortgesetzt

Sögel. Nach einem unfallbedingtem Zwischenstopp bei Sögel soll der Schwertransport zweier Gastanks durch das Emsland am Sonntag fortgesetzt werden. Einer der beiden Riesenbehälter für Kohlendioxid soll zum Industriehafen in Dörpen gebracht werden. Weil es wegen des Unfalls vor zwei Wochen nicht genügend Transportanhänger gibt, soll der zweite Gasbehälter erst am 29. März folgen, teilte der Landkreis am Freitag mit.

Wegen eines Bedienfehlers bei der Höheneinstellung rutschte vor rund zwei Wochen einer der jeweils rund 200 Tonnen schweren Tanks vom Transportanhänger auf einen Acker. Der Behälter wurde am Donnerstag geborgen. Inzwischen steht fest, dass auch die Schweißnähte des Behälters den Unfall unbeschädigt überstanden haben, hieß es vom Landkreis.

Damit sich der Unfall nicht wiederholt, sollen sich die Mitarbeiter besonders intensiv mit der Strecke vertraut machen. Ein erfahrener Supervisor soll den Transport begleiten, und ein Bedienfehler soll mit großen Anzeigen an allen vier Ecken des Transports ausgeschlossen werden.

Wegen des Unfalls wurde auch die Route neu bestimmt: Eine Gefällstrecke wird nun umfahren. Auch Zuschauer sollen nicht mehr in der Nähe des Transports stehen, wenn die Höhe angepasst werden muss. Die Gastanks sind für eine Industrieanlage in Dänemark bestimmt und sollen von Dörpen aus weiter verschifft werden.