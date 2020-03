Landkreise fordern eine Milliarde Euro für Krankenhäuser

Varel. Die Landkreise fordern vom Land Niedersachsen eine finanzielle Unterstützung von einer Milliarde Euro für die kommunalen Krankenhäuser. "Wenn wir eine hochwertige, patientennahe Versorgung in der Fläche aufrechterhalten wollen, muss das Land Niedersachsen hier mit einem Sonderprogramm in die Bresche springen", sagte der Präsident des Niedersächsischen Landkreistages, Klaus Wiswe, am Freitag bei der Landkreisversammlung in Varel (Kreis Friesland). Die Beratungen der Enquetekommission des Landtages hätten bestätigt, dass ein zusätzlicher einmaliger Investitionsbedarf von mindestens einer Milliarde Euro in den kommenden Jahren nötig sei.

Die Krankenhäuser seien chronisch unterfinanziert, kritisierte Wiswe, der Landrat des Landkreises Celle ist. "Der Bund bürdet den Krankenhäusern ständig neue bürokratische Lasten auf. Ärzte und Pfleger werden zu Buchhaltern, statt sich um die Patienten kümmern zu können. Hier bedarf es einer radikalen Umsteuerung." Zu den rund 200 Gästen der Veranstaltung gehörten auch Niedersachsens Ministerpräsident Stepan Weil (SPD) und andere Vertreter der Landespolitik.