Tarifverhandlungen für Uniklinik-Ärzte gehen weiter

Hannover. Seit vier Monaten ringen die Ärzte an Unikliniken mit ihren Arbeitgebern um bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld - am Freitag (14.00 Uhr) werden die Tarifverhandlungen fortgesetzt. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund redet in Hannover mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Verhandelt wird für rund 20 000 Ärzte an bundesweit 23 Universitätskliniken. In Niedersachsen gehören die Medizinische Hochschule Hannover und die Universitätsmedizin Göttingen dazu.

Die Ärztegewerkschaft fordert unter anderem sechs Prozent mehr Gehalt, eine Begrenzung der Bereitschaftsdienste, eine automatisierte Erfassung der Arbeitszeit und Dienst an maximal zwei Wochenenden im Monat.

Die Tarifverhandlungen laufen seit Anfang November. Marburger-Bund-Vize Andreas Botzlar hatte zuletzt kritisiert, die Länder hätten bisher keine Bereitschaft gezeigt, die Arbeitsbedingungen der Ärztinnen und Ärzte zu verbessern. Für die TdL ist Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) der Verhandlungsführer.