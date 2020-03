Auto brennt auf Autobahn aus: Fahrer unter Drogen

Magdeburg. Ein im Kreis Wolfenbüttel gestohlenes Auto hat am Donnerstag auf der Autobahn 2 bei Magdeburg Feuer gefangen und ist ausgebrannt. Der 26-jährige Fahrer hatte in Richtung Berlin fahrend plötzlich Qualm aus dem Motorraum bemerkt und auf dem Standstreifen angehalten, wie die Polizei mitteilte. Wie sich nach Abschluss der Löscharbeiten herausstellte, war das Auto mitsamt Anhänger am Vortag im gut 80 Kilometer entfernten Cremlingen im Kreis Wolfenbüttel gestohlen worden. Ob der 26-Jährige auch der Fahrzeugdieb ist, war noch unklar. Verantworten muss er sich wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteln: Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine.