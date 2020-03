Niedersachsen will Agrarkooperation mit Frankreich ausbauen

Hannover. Niedersachsen will die Agrarkooperation mit Frankreich ausbauen. Dabei sollen Konzepte im Umgang mit Tierschutz- und Umweltauflagen sowie mit wachsender Kritik am Agrarsektor gefunden werden. Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) reist mit einer Delegation am Montag zunächst in die Partnerregion Normandie, einem landwirtschaftlichen Schwerpunkt in Frankreich. "Mein Ziel ist es, die Partnerschaft mit den Akteuren aus dem Agrarsektor neu zu beleben", sagte Otte-Kinast. Vor allem die Junglandwirte sollen sich ihrer Ansicht nach vernetzen.

Treffen sind unter anderem mit dem französischen Milcherzeugerverband FNPL geplant, dem Otte-Kinast die deutsche Kommunikationsstrategie zum Umgang mit Kritik an moderner Milcherzeugung vorstellen möchte. Während die Ministerin bereits zur Beratung der Agrarminister über den Düngekompromiss nach Berlin zurückreist, will die Delegation sich in der Bretagne mit den Herausforderungen an die intensive Tierhaltung beschäftigen. Vor Ort will man erfahren, wie die größte Schweinmastkooperative Frankreichs mit Anforderungen von Umwelt und Tierschutz umgeht.

Mit französischen Forschungsinstituten wollen niedersächsische Wissenschaftler der Tierärztlichen Hochschule, der Universität Göttingen und der Hochschule Osnabrück außerdem über eine Forschungskooperation diskutieren. Diese soll sich auf die Schweinehaltung und Veredelung konzentrieren.