Immobilien in Hannover, Hameln und Celle zwangsversteigert

Hannover. Niedersachsenweit werden in Hannover, Hameln und Celle am häufigsten Immobilien zwangsversteigert. Die drei Städte gehören bundesweit zu den 40 Amtsgerichten mit den meisten Auktionen, wie Daten des Fachverlags Argetra zeigen. Während die Zahlen in Hannover (96) und Hameln (91) auf dem Niveau des Vorjahrs blieben, bedeuteten die 78 Zwangsversteigerungen in Celle einen Rückgang um 26 Prozent.

Landesweit blieb die Zahl der Auktionen von Häusern, Wohnungen und Grundstücken nach einem deutlichen Rückgang in den Vorjahren zuletzt stabil. Im Jahr 2019 wurden 2927 Zwangsversteigerungen gezählt - das sind drei weniger als 2018, wie das Justizministerium in Hannover am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Im Jahr 2016 hatte es dagegen noch 3794 Versteigerungen gegeben. Dieser Rückgang war auf die hohe Nachfrage nach Immobilien auf dem freien Markt zurückgeführt worden.