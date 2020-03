Cuxhaven erhält neue Liegeplätze: Baugenehmigung erteilt

Cuxhaven. Der Ausbau des Nordseehafens in Cuxhaven ist offiziell genehmigt worden. Der niedersächsische Bauminister Olaf Lies (SPD) übergab den Planfeststellungsbeschluss am Donnerstag in Cuxhaven an Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Dieser ist für die Häfen im Land zuständig.

Entlang der Elbe in Cuxhaven soll eine 1250 Meter lange Lücke zwischen dem Europakai und der Offshore-Basis geschlossen werden. So entstehen drei weitere Schiffsliegeplätze und 28 Hektar Stellfläche. Nach Fertigstellung wird Cuxhaven 3580 Meter Kai bieten mit neun Liegeplätzen zur Abfertigung von Containern, Stückgut, Autotransporten und Teilen für Windkraftanlagen auf See.

Der Güterverkehr in dem Elbhafen ist vergangenes Jahr auf 2,65 Millionen Tonnen gestiegen, das war ein Drittel mehr als 2018. In Cuxhaven wurden vor allem mehr Baustoffe umgeschlagen. Weil durch die Erweiterung ein Uferstreifen verloren geht, werden ein Stück elbaufwärts Ausgleichsflächen für den Naturschutz geschaffen.