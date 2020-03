Grizzlys Wolfsburg verlängern Vertrag mit Angreifer Busch

Wolfsburg. Eishockey-Angreifer Valentin Busch spielt auch in der kommenden Saison für die Grizzlys Wolfsburg. Der niedersächsische Club aus der Deutschen Eishockey Liga verlängerte den Vertrag mit dem 22-Jährigen um ein weiteres Jahr. In der laufenden Saison erzielte der gebürtige Erdinger in 41 Spielen vier Tore und bereitete elf Treffer vor.

"Buschi hat sich diese Vertragsverlängerung redlich verdient", wird Grizzlys-Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch zitiert. "Er hat nach anfänglichen Schwierigkeiten, speziell in dieser Saison, einen großen Schritt nach vorne gemacht, sowohl sportlich auf dem Eis als auch in seiner Persönlichkeitsentwicklung als Profisportler."