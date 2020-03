Unterricht "op Platt": Plattdeutsche Schulen ausgezeichnet

Osnabrück. 14 niedersächsische Schulen sind von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) als "Plattdeutsche Schulen" ausgezeichnet worden. "Mehrsprachigkeit wirkt sich positiv auf das Lernen aus. Und Mehrsprachigkeit bezieht sich ausdrücklich auch auf Sprachen wie Niederdeutsch und Saterfriesisch", sagte Tonne am Mittwoch bei der Auszeichnung in Osnabrück. Die Plakette für besondere Verdienste um die Förderung des Plattdeutschen erhielten überwiegend Grundschulen aus den Landkreisen Aurich, Lüneburg, Hannover, Cloppenburg, Wesermarsch, Rotenburg (Wümme), Wittmund, Cuxhaven, Vechta, Emden und Leer.

In der Vergangenheit wurde Plattdeutsch oft im Rahmen von Schul-AGs angeboten, wie Reinhard Goltz vom Institut für Niederdeutsche Sprache in Bremen sagte. "Die Kinder singen da gemeinsam oder lernen Gedichte." Heute gehe es vermehrt um den Spracherwerb: Plattdeutsch werde als eigene Unterrichtsstunde angeboten. Diese Entwicklung sei positiv zu bewerten. Goltz wäre aber noch lieber, wenn es als eigenes Fach fest im Lehrplan verankert wäre. Einen entsprechen Plan gibt es laut Kultusministerium: Die Einführung des Fachs Niederdeutsch für die Sekundarstufe 1 soll demnach im Rahmen eines Modellprojekts vorbereitet werden.

Ünnerricht "op Platt" - Plattdüütsche Scholen uttekent

Ossenbrügge (dpa/lni) - 14 Scholen in Neddersassen hett Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) as "Plattdüütsche Scholen" uttekent. "Wenn een mehr Spraken kann, denn is dat goot för dat Lehren an sik. Un mit "mehr Spraken" sünd afsünnerlich ok Spraken as Plattdüütsch un Saterfreesch meent", sä Tonne Middeweken, as de Utteknungen in Ossenbrügge utgeven worrn sünd. Dorför, dat se sik so goot för de plattdüütsche Spraak insett, is de Plakett vör allen gahn an Grundscholen ut de Landkreisen Auerk, Lümborg, Hannober, Cloppenborg, Wersermasch, Rotenborg (Wümm), Wittmund, Cuxhaven, Vechte, Emmen un Leer.

In fröhere Tieden hett dat Platt faken an School-AGs geven, as Reinhard Goltz vun dat Institut för nedderdüütsche Spraak in Bremen seggt. "De Kinner singt un speelt tohoop oder se lehrt Gedichten." Vundaag geiht dat mehr dorüm, de Spraak vun Grund op an to lehren: Denn gifft dat dorför ok en egen Ünnerichtsstünn. Dat weer op jeden Fall de richtige Kurs. Goltz wörr dat aver lever sehn, wenn Platt as Ünnerrichtsfach en faste Steed in den Lehrplaan harr. So’n Plaan gifft dat in’t Kultusministerium al: Dat dat Fach Nedderdüütsch in de Sekundarstufe I opnahmen warrt, wüllt se mit en Modellprojekt op den Weg bringen.