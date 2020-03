Osterhase in Ostereistedt wartet wieder auf Kinderbriefe

Zeven. Kinder können vor Ostern an den Osterhasen in Ostereistedt schreiben und mit einer bunten Antwort rechnen. Ein Team von Freiwilligen im Postamt Zeven (Kreis Rotenburg) bereitet sich darauf vor, ab dem 16. März Zehntausende Kinderbriefe aus aller Welt zu beantworten. Das teilte die Deutsche Post am Mittwoch in Hamburg mit.

Im vergangenen Jahr gingen 40 560 Briefe ein, davon etwa 1500 aus dem Ausland. Die Aktion findet seit 1982 statt und soll Kindern die Tradition des Briefeschreibens nahebringen.

Bei der Post hat der Osterhase diese Adresse: Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt. Alle Briefe, die bis zum 6. April eingehen, sollen rechtzeitig vor Ostersonntag (12. April) beantwortet werden.

Die pensionierte Postbeamtin Doris Kröger (60) übernimmt in diesem Jahr die Leitung der Briefaktion. Vorher war Hans-Hermann Dunker (81) 22 Jahre lang verantwortlich gewesen. "Die lange Erfolgsgeschichte des Osterpostamts in Zeven erfüllt mich mit großer Freude", sagte Dunker. "Zusammen gerechnet haben wir in den ganzen Jahren sicherlich über einer Million Kindern eine Freude gemacht."