Ministerpräsident Weil arbeitet als Schornsteinfeger

Braunschweig. Als Schornsteinfeger will Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil heute in Braunschweig agieren. Nach der Arbeit mit Messen und Kehren findet am Abend (18:00 Uhr) ein öffentlicher Dialog mit dem Regierungschef statt. In der Veranstaltungsreihe "Stephan Weil: Arbeit und Dialog" beantwortet der SPD-Politiker Fragen von Bürgerinnen und Bürgern.

Zusammen mit drei Schornsteinfegermeistern wird Weil über seinen Arbeitseinsatz berichten. Nach Angaben der Landesregierung gibt es in Niedersachsen derzeit 866 Betriebe mit etwa 2500 Mitarbeitern. Rund 200 junge Menschen würden aktuell ausgebildet.