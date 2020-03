Kultusminister Tonne zeichnet "Plattdeutsche Schulen" aus

Osnabrück. Für ihre Verdienste um das Plattdeutsche zeichnet Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) heute 14 Schulen aus ganz Niedersachsen aus. Bei einem Festakt in Osnabrück sollen sieben Bildungseinrichtungen den Titel "Plattdeutsche Schule" verliehen bekommen, bei sieben weiteren wird die Auszeichnung verlängert, wie das Kultusministerium mitteilte. Zusätzlich begrüßt Tonne 16 Schulen, die seit diesem Schuljahr an dem Modellprojekt "Niederdeutsch im Sekundarbereich I" teilnehmen. Das Projekt will die Regionalsprachen Niederdeutsch und Saterfriesisch verstärkt an Schulen bringen. Außerdem soll die Einführung von Niederdeutsch als zweite Fremdsprache vorbereitet werden.