Eurocup-Aus für Oldenburg: Deutliche Heimniederlage

Die EWE Baskets Oldenburg haben den Sprung ins Viertelfinale des Basketball-Eurocups nicht geschafft. Zum Abschluss der zweiten Gruppenphase unterlag der Bundesligist am Dienstag dem griechischen Club ASP Promitheas deutlich mit 72:97 (38:56) und verpasste mit zwei Siegen und vier Niederlagen in der Gruppe F die ersten beiden Ränge, die zur Teilnahme an K.o.-Runde berechtigen.

Die in allen Belangen überlegenen Gästen führten vor 5750 Zuschauern bereits nach zehn Minuten mit 27:16 und bauten den Vorsprung im Verlauf des Spiels immer weiter aus. Oldenburg fand dagegen nie richtig in die Partie und verabschiedete sich mit einer schwachen Leistung aus dem Eurocup. Center Rashid Mahalbasic war mit 16 Punkten bester Baskets-Schütze.