Bauernbewegung lehnt Volksbegehren für Artenschutz ab

Hannover. Die Bauernbewegung Land schafft Verbindung hat das angekündigte Volksbegehren für mehr Artenschutz in Niedersachsen kritisiert. "Uns sollen Maßnahmen auferlegt werden, die massive Eingriffe in unsere Wirtschaftsweise darstellen. Da frage ich mich, warum man nicht den Dialog sucht", sagte Sprecherin Henriette Struß am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. "Als Landwirtin fühle ich mich unter Generalverdacht gestellt, nicht genug für den Artenschutz zu tun. Da fehlt das Vertrauen."

Regional arbeiteten viele Bauern bereits mit Naturschutzverbänden zusammen, sagte Struß. Das sei der richtige Weg. "Wenn man aktiv Artenschutz betreiben will, muss man regional gucken, welche Insekten- und Vogelarten vertreten sind und wie sie sich schützen lassen."

Ein Bündnis von mehr als 70 Partnern - darunter die Grünen, die Linke, der Naturschutzbund Nabu und die Umweltschutzorganisation BUND - hatten am Montag ein Volksbegehren angekündigt, um schärfere Vorgaben für den Artenschutz zu erreichen. Die Landesregierung setzt hingegen darauf, auch das Landvolk und die Landwirtschaftskammer einzubeziehen und zusammen mit Nabu und BUND einen Vertrag zu unterschreiben.

Nach Angaben des Nabu ist die Hälfte der rund 11 000 Tier- und Pflanzenarten in Niedersachsen bedroht. Die Initiatoren des Volksbegehrens wollen daher unter anderem Quoten für den Ökolandbau und ein Pestizidverbot für Naturschutzgebiete durchsetzen.