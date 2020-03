Bremer Regierungsbündnis für Aufnahme von Geflüchteten

Bremen. Angeführt vom Bremer Regierungsbündnis SPD, Grüne und Linke haben in der Hansestadt Hunderte Menschen für die Aufnahme von Geflüchteten demonstriert. Angesichts der Lage an der griechischen Grenze sei Bremen bereit, insbesondere Familien und Minderjährige aufzunehmen, sagte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) am Dienstag: "Wir können das, wir sind stark." Die Landesregierung setze sich deswegen schon länger bei der Bundesregierung für höhere Kontingente ein. Letztlich entscheidet der Bund über die Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland.

Die Bremer SPD-Landesvorsitzende Sascha Aulepp kritisierte, die Staatengemeinschaft und auch das Bundesinnenministerium ignorierten die Situation an der griechischen Grenze. "Das ist unfassbar und das ist untragbar", sagte sie. Bremen sei bereit, Verantwortung zu übernehmen. Am Rande der Kundgebung, bei der nach Polizeiangaben rund 300 Menschen gekommen sind, gab es aber auch kritische Stimmen: Bremen habe doch überhaupt keinen Platz, die Leute müssten in Hotels untergebracht werden, rief ein älterer Mann.

Nach Angaben von Sozialsenatorin Stahmann stehen in den städtischen Aufnahmeeinrichtungen rund 4500 Plätze zur Verfügung, die derzeit nicht belegt sind. An der türkisch-griechischen Grenze harren nach UN-Angaben derzeit rund 13 000 Menschen bei Kälte aus. Zuvor hatte der türkische Präsident Erdogan angekündigt, die Grenze in Richtung EU zu öffnen.