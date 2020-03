Lastwagen mit Bagger auf Ladefläche bleibt an Brücke hängen

Wallenhorst. Ein Lastwagen mit einem Bagger auf der Ladefläche ist in Wallenhorst im Landkreis Osnabrück an einer Brücke hängengeblieben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fiel der Bagger herunter, der Lastwagen geriet dadurch aus dem Gleichgewicht. Der 60 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein hinter dem Lastwagen fahrendes Auto wurde durch Fahrzeugteile beschädigt, die Fahrerin des Wagens erlitt leichte Verletzungen.

Wie groß der Schaden an der Brücke ist, war zunächst unklar. "Es muss geprüft werden, ob mit der Statik alles in Ordnung ist", sagte ein Polizeisprecher. Nach den ersten Erkenntnissen hätte der Lastwagen aufgrund der Höhe nicht unter der Brücke durchfahren dürfen. Die Bundesstraße 68 in Richtung Osnabrück wurde an der Unfallstelle vorübergehend gesperrt.