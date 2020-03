Schleuserkriminalität: Razzien in mehreren Bundesländern

Berlin. Im Zuge von Ermittlungen gegen mutmaßliche vietnamesische Schleuser hat die Bundespolizei am Dienstag mehr als 30 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht. Schwerpunkt der Razzien war Berlin, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Aber auch in Niedersachsen gab es Durchsuchungen. Insgesamt waren rund 700 Bundespolizeibeamte in Niedersachsen, Berlin, Sachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz. Zuvor hatten der RBB und Spiegel TV berichtet.

Die Ermittlungen richten sich gegen 13 Beschuldigte. In Berlin wurden den Angaben zufolge fünf Haftbefehle vollstreckt. Die dortige Staatsanwaltschaft führe das Ermittlungsverfahren seit Juni 2019, hieß es. Mindestens 155 Vietnamesen sollen von der Bande über den Landweg nach Deutschland eingeschleust worden sein. Die Schleuser sollen pro Schleusung zwischen 5000 und 20 000 US-Dollar von ihren Landsleuten kassiert haben, wie der Sprecher der Bundespolizei sagte.