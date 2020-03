Zur Erinnerung an die Befreiung vom Nationalsozialismus fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Niedersachsen für dieses Jahr einen einmaligen Feiertag am 8. Mai. Nach den Anschlägen von Hanau und Halle sei ein deutliches Signal gegen Rechtsextremismus dringender denn je, sagte DGB-Bezirkschef Mehrdad Payandeh. Die Gesellschaft könne an dem geschichtsträchtigen Tag ein deutliches Zeichen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung setzen. In diesem Jahr gebe es zudem keine wirtschaftlichen Gründe gegen den Feiertag, weil mit dem Tag der Deutschen Einheit und dem Reformationstag im Oktober zwei Feiertage auf Samstage fallen.

Der DGB schickte einen entsprechenden Aufruf am Dienstag an die Landesregierung in Hannover sowie an Verbände, Kirchen und Arbeitgeber. Alle "Kräfte der Zivilgesellschaft" seien eingeladen, sich der Forderung anzuschließen.

Die Grünen hatten bereits vor einem Jahr im Landtag beantragt, den 8. Mai 2020 als einmaligen Feiertag zu beschließen. Die Regierungsfraktionen SPD und CDU betonten allerdings, dass eine bundesweit einheitliche Lösung gefunden werden müsse. Die Grünen-Abgeordnete Susanne Menge beantragte jetzt, dass der Innenausschuss des Landtags diese oder spätestens nächste Woche über den Vorschlag berät. SPD und CDU sollten ihre Vorbehalte überdenken, sagte Menge. "Die Entscheidung darf nicht auf die lange Bank geschoben werden."

Das Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland und die Befreiung von der Nazi-Diktatur jähren sich 2020 zum 75. Mal. Das Land Bremen hat den 8. Mai daher gerade zum Gedenktag erklärt. Darüber hinaus setzt sich Bremen dafür ein, den Tag zum bundesweiten Feiertag zu machen.