Halal-Messe und IT-Messe wegen Coronavirus verschoben

Hannover. Die Deutsche Messe hat wegen des neuartigen Coronavirus zwei für März geplante Branchentreffen in Hannover verschoben. Sowohl die Halal-Messe für islamkonforme Produkte als auch die IT-Messe Twenty2X bekommen neue Termine, nachdem das Gesundheitsamt der Region Hannover "dringend empfohlen" habe, die Hinweise des Robert Koch-Instituts zur Gesundheitssicherung bei Veranstaltungen zu beachten, teilte die Deutsche Messe am Dienstagmorgen mit. Diese hätten ein Teilnahmeverbot für Gäste aus Risikogebieten und Kontaktpersonen sowie Fiebermessstationen an allen Eingängen bedeutet. Das sei kurzfristig nicht realisierbar, hieß es.

Die Twenty2X, die sich als eine Art "Mini-Cebit" an mittelständische IT-Anbieter und Anwender richtet, soll vom 23. bis 25. Juni nachgeholt werden. Der neue Termin für die Halal-Messe steht noch nicht fest. Dazu liefen derzeit noch Gespräche mit den Ausstellern.