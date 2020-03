CDU lehnt Grünen-Forderung nach Corona-Isolationszentren ab

Hannover. Die CDU in Niedersachsen hat die Grünen-Forderung nach der Schaffung von Isolationszentren zu Behandlung von Corona-Patienten abgelehnt. "Unser Gesundheitssystem ist grundsätzlich auch für Fälle wie die Ausbreitung des Coronavirus gut aufgestellt", sagte der CDU-Abgeordnete Volker Meyer am Montag. Die Krankenhäuser seien in der Lage, infizierte Patienten zu isolieren. Panikmache helfe nicht weiter. "Wir müssen stattdessen in Ruhe auf auftretende Fälle reagieren, diese zu Hause, sofern dies gesundheitlich möglich ist, isolieren." Rund 85 Prozent der Erkrankten zeigen keine bis milde Symptome und benötigten keine Versorgung in Krankenhäusern oder Isolierzentren.

Die Grünen hatten am Sonntag gefordert, mögliche Corona-Fälle nicht in einzelnen Krankenhäusern zu isolieren. Notwendig seien regionale Zentren, um die Gefährdung anderer Patienten und medizinischen Personals auszuschließen, hatte die Grünen-Abgeordnete Meta Janssen-Kucz verlangt. Ansonsten werde das Gesundheitssystem in Niedersachsen destabilisiert. Ärzte und medizinisches Personal sollten mit Schutzausrüstungen aus Beständen des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehren ausgestattet werden.

In Niedersachsen war das neuartige Coronavirus bei einem 68-Jährigen in der Region Hannover festgestellt worden. Sein Gesundheitszustand ist stabil, weitere bestätigte Infektionen mit dem Virus gab es zunächst nicht.