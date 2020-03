Coronavirus: 34 Busreisende aus Sachsen werden getestet

Pirna/Hannover. Nach der Bestätigung der ersten Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Niedersachsen werden 34 Busreisende aus Sachsen getestet. Diese saßen zusammen mit dem 68 Jahre alten ersten Patienten aus Uetze in der Region Hannover in einem Bus, wie das Landratsamt des Kreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Montag mitteilte. Sie waren von Südtirol nach Deutschland gereist. Die Mitreisenden aus Sachsen sollten am Montag getestet werden. Sie stammten alle aus dem Landkreis. Mit Ergebnissen wurde noch im Laufe des Tages gerechnet. Die Behörden versuchen zudem, sämtliche Kontakte der Verdachtsfälle zu ermitteln.

Der 68-Jährige sei "in sehr gutem Zustand", sagte eine Sprecherin der Region Hannover. Derzeit seien in der Region 24 Menschen in häuslicher Quarantäne, darunter der 68-Jährige und seine Frau. Tests ergaben zunächst keine weiteren Infektionen.