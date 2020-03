Giffey löst Habeck als Grünkohlkönig ab

Berlin. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey löst den Grünen-Bundesvorsitzenden Robert Habeck am Montag als Oldenburger Grünkohlkönig ab. Der Grünen-Chef muss traditionsgemäß sein Amt nach einem Jahr abgeben. Die SPD-Politikerin wird beim "Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten" in der Landesvertretung Niedersachsens in Berlin zur neuen Königin gekürt.

Veranstalter des Abends, der schon zum 63. Mal ausgerichtet wird, ist die Stadt Oldenburg. Sie nutzt das Grünkohlessen seit 1956 zur Kontaktpflege in der Hauptstadt. Aufgetischt wird wie immer reichlich: Für die rund 270 geladenen Gäste gab es 200 Kilogramm Grünkohl und rund 240 Kilo Pinkel, Kasseler, Speck und Kochmettwurst.