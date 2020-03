Männer flüchten nach Schlägerei vor Cuxhavener Diskothek

Cuxhaven. Bei einer Schlägerei vor einer Diskothek in Cuxhaven ist ein 25 Jahre alter Mann verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, schubsten drei Männer das Opfer aus bisher ungeklärter Ursache auf den Boden. Anschließend schlugen und traten sie auf den jungen Mann ein und flüchteten. Das Opfer wurde mit starken Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zwei der mutmaßlichen Täter wurden am frühen Sonntagmorgen von einer Zivilstreife aufgegriffen. Den 21 und 22 Jahre alten Männern wurde Blut entnommen. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der dritte mutmaßliche Täter ist weiterhin flüchtig.