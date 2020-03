Region Hannover: Keine weiteren Coronavirus-Fälle bestätigt

Hannover. Nach der Bestätigung der ersten Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Niedersachsen gibt es vorerst keine weiteren Fälle in der Region Hannover. Zuvor war das Virus bei einem 68-Jährigen aus Uetze nachgewiesen worden, der zusammen mit seiner Ehefrau in Südtirol unterwegs war. Einige Untersuchungsergebnisse stünden aber noch aus, teilte die Region Hannover am Sonntag mit. Aus Sicherheitsgründen sei beschlossen worden, am Montag den Unterricht an zwei Grundschulen in Uetze ausfallen zu lassen. Auch eine Kindertagesstätte im Ortsteil Eltze bleibe geschlossen. Über eine mögliche weitere Schließung werde kurzfristig entschieden.