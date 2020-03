Ministerpräsident Weil: Gesundheitswesen ist leistungsfähig

Hannover. Nach der Bestätigung der ersten Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Niedersachsen hat Ministerpräsident Stephan Weil zu Besonnenheit aufgerufen. "Unser Gesundheitswesen hat sich bei früheren Infektionswellen stets als leistungsfähig und effektiv erwiesen", betonte der SPD-Politiker am Sonntag. "Wir können deswegen auch derzeit darauf vertrauen, dass die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ergriffen werden." Niedersachsen sei gut vorbereitet auf die Virusinfektion. "Wir sollten alle vernünftig und besonnen mit der Situation umgehen. In erster Linie ist zu empfehlen, die Ratschläge der Fachleute zu beachten und sich darüber zu informieren", riet er.

Es sei leider nur eine Frage der Zeit gewesen, dass das Virus auch Niedersachsen erreicht, sagte Weil. "Ich wünsche dem infizierten Patienten gute Besserung und bitte alle sonstigen Betroffenen um Verständnis für die Maßnahmen, die erforderlich sind, um weitere Menschen vor einer Infektion zu schützen."