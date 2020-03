Auto kracht gegen Baum: Junge Leute in Lebensgefahr

Schapen. Bei einem schweren Autounfall nahe Schapen im Emsland sind sechs Menschen verletzt worden - unter ihnen zwei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, kam ein mit vier jungen Leuten besetzter Wagen am Samstagabend von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Drei 19-Jährige wurden lebensgefährlich verletzt, einer schwer. Umherfliegende Trümmerteile trafen ein anderes Auto und zerstörten eine Scheibe. Zwei Kinder, die in dem Fahrzeug saßen, wurden von Glassplittern getroffen und leicht verletzt. Sanitäter brachten die Verletzten in Krankenhäuser.