Polizei: "Rechtsextremistischer Inhalt" in Brief an Moschee

Bremen. Dem Brief an eine Bremer Moschee mit einem bisher unbekannten Pulver haben die Absender auch ein Schreiben mit "rechtsextremistischem Inhalt" beigelegt. Dies teilte die Polizei in der Hansestadt am Samstagabend mit. "Wer ihn abgab, wer die Täter sind, das wissen wir noch nicht", sagte ein Beamter der Deutschen Presse-Agentur. Der Staatsschutz habe nun die weiteren Ermittlungen übernommen. An den Formulierungen werde aber bereits "klar, in welche Richtung das geht".