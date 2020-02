Kunstpreis soll Grenzen überwinden helfen: Hohe Dotierung

Hannover. Ein neuer Preis für Kunst, die Gattungs- und Genregrenzen überwindet: Der hoch dotierte Kunstpreis "Hannes Malte Mahler - it is art" - benannt nach dem Performancekünstler, Zeichner, Maler und Fotografen - soll künftig am 29. Februar vergeben werden - also alle vier Jahre. Die Dotierung setze sich aus einem Preisgeld von 15 000 Euro und einem Budget für ein künstlerisches Projekt von bis zu 105 000 Euro zusammen, teilte der Verein Feinkunst mit, der den Preis ins Leben gerufen hat. Die Preisstifter wollten dem Kunststandort Hannover neue Impulse geben und an Hannes Malte Mahler erinnern, der 2016 bei einem Fahrradunfall gestorben ist.

Der erste Preisträger solle am 18. Juli 2021, dem fünften Todestag Mahlers, bekanntgegeben werden - im Rahmen eines Benefizkonzertes des Pianisten Igor Levit. Bewerbungen könnten vom 1. April bis zum 30. September 2020 eingereicht werden, eine Jury entscheide über die Vergabe. Bewerber seien in der Wahl der Medien frei - es könne sich um eine "skulpturale Intervention im öffentlichen Raum" ebenso handeln wie um eine Ausstellung im Museum oder eine Performance.

Der Verein Feinkunst verwaltet den künstlerischen Nachlass Mahlers - Ziel sei, die Arbeiten des mit 48 Jahren gestorbenen "Universalkünstlers" zu bewahren und zugänglich zu machen. Mahler sei überzeugt gewesen, dass Kunst viel zu wichtig sei, um nur im engen Feld der reinen Kunst betrieben zu werden. Er habe sich als Auftragszeichner angeboten und gleichzeitig die Hierarchien zwischen Auftraggeber und Autor ironisch hinterfragt. Auch kreierte er eine eigene Modelinie. Indem er beim "Glitterballshooting" per Luftgewehr auf Christbaumkugeln schießen ließ, entlarvte er den zum "Ritual verkommenen" Weihnachtsglauben.