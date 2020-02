Union-Sprecher vor Heimspiel: Keine Panik wegen Coronavirus

Berlin. Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin ruft vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (13.30 Uhr/ DAZN) dazu auf, keine Panik wegen des Coronavirus zu verbreiten. "Es ist nicht so, dass wir hier Mundschutz verteilen würden oder Ähnliches", sagte Clubsprecher Christian Arbeit am Freitag in Berlin. Es sei wichtig, die Krankheit richtig einzuordnen und nicht in Panik zu verfallen. Andere Infektionskrankheiten beträfen wesentlich mehr Menschen. Wie in anderen Fällen gelte es, sich an die "Husten- und Niesen-Etikette" zu halten: "Nicht viel ins Gesicht fassen, Einweg-Taschentücher benutzen, in die Armbeuge husten oder niesen."

Auch Fortuna Düsseldorf, Gegner von Hertha BSC am Freitagabend (20.30/DAZN), hatte angekündigt, beim Spiel auf Maßnahmen wegen des Coronavirus zu verzichten. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) stehe im engen Kontakt mit den Clubs, sagte ein Fortuna-Sprecher am Donnerstag auf Nachfrage. Der Verband hatte zuvor mitgeteilt, es gebe keine Hinweise darauf, dass die Begegnungen der Bundesliga und der 2. Liga am Wochenende wegen des Coronavirus nicht wie geplant ausgetragen würden.