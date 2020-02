Winter in Niedersachsen und Bremen war warm und feucht

Hannover/Bremen. Der Winter 2019/20 war in Niedersachsen und Bremen deutlich wärmer und feuchter als im langjährigen Vergleichszeitraum. Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte, war es von November bis Ende Februar in Bremen mit einem Temperaturdurchschnitt von 5,6 Grad ebenso warm wie 2006/07, dem dort bislang wärmsten Winter seit 1881, dem Beginn der Wetteraufzeichnungen.

In Niedersachsen war es 5,3 Grad warm, das sind 4,1 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Der Sonnenschein lag mit 135 Stunden genau im Durchschnittswert. Mit 230 Litern Niederschlag pro Quadratmetern war es aber deutlich feuchter als im langjährigen Mittel der Referenzperiode, der bei 177 Liter pro Quadratmeter liegt.

Auch in Bremen war es mit einer Niederschlagsmenge von 215 Litern pro Quadratmetern feuchter als im Mittelwert der Referenzperiode mit 165 Litern pro Quadratmeter. Die Sonne schien mit 125 Stunden weniger lang als im Vergleichszeitraum (140 Stunden).

Deutschlandweit war dieser Winter laut Deutschem Wetterdienst der zweitwärmste seit 1881. Ein großer Teil Europas habe sich zwischen November und Ende Februar dauerhaft in einer kräftigen, extrem milden Südwestströmung befunden.