Baginsky inspirierte mit "Diebe kommen am Abend" Einbrecher

Berlin. Für Schlagersängerin Gaby Baginsky ist einer ihrer größten Hits bittere Realität geworden. Im Jahr 1977, kurz nach ihrem Auftritt mit dem Lied "Diebe kommen am Abend" in der "ZDF-Hitparade", sei bei ihren Eltern in die Garage eingebrochen worden, sagte Baginsky dem Schlagersender radio B2. "Das Fenster war kaputt geschlagen. Es ist nichts abhandengekommen." Jedoch habe ein Unbekannter ein Schild hingestellt. "Da stand drauf: "Diebe kamen am Abend". Ich schätze, das war so ein kleiner Gag." Sie habe das für einen Jugendstreich von jemandem aus der Nachbarschaft gehalten. "Es war ein bisschen makaber, aber nicht schlimm", sagte die heute 66-Jährige aus dem niedersächsischen Bad Bentheim dem Sender.