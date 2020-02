Bremen will 8. Mai als Feiertag zum Gedenken ans NS-Ende

Bremerhaven. Das Bundesland Bremen fordert, den 8. Mai bundesweit zum Feiertag zu erklären, um an die Befreiung von den Nationalsozialisten und das Ende des Zweiten Weltkrieges zu erinnern. Ein entsprechender Antrag der rot-grün-roten Regierungskoalition wurde am Donnerstag auch mit den Stimmen der CDU-Fraktion im Landtag (Bürgerschaft) angenommen. Zugleich änderte die Bürgerschaft ein Gesetz, wodurch der 8. Mai in Bremen zum staatlichen Gedenktag wird. Die Grünen in Niedersachsen begrüßten die Bremer Entscheidung. Das wäre auch in Niedersachsen ein richtiges Zeichen, sagte deren parlamentarischer Geschäftsführer Helge Limburg.