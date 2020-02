Gesundheitsministerium hat Expertenkreis einberufen

Hannover. Angesichts der anhaltenden Verbreitung des Coronavirus hat das niedersächsische Gesundheitsministerium am Mittwoch einen Expertenkreis mit Vertretern aus allen Bereichen der Landesregierung zusammengerufen. "Angesichts der geschilderten Lage bereiten wir uns in Niedersachsen weiterhin auf verschiedene Szenarien vor", sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) im Landtag in Hannover. Ziel des Expertentreffens sei es, die Information der Öffentlichkeit und alle mit dem Infektionsgeschehen verbundene Verfahren zu koordinieren. Aktuell gebe es in Niedersachsen weiterhin keine bekannt gewordenen Infektionsfälle mit dem Coronavirus und auch keine Verdachtsfälle.