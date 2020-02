Klima-Innovationspreis für Unternehmen ausgeschrieben

Hannover. Unternehmen, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, können sich erstmals auf den Klima-Innovationspreis Niedersachsen bewerben. Die Auszeichnung im Rahmen der Innovationspreise des Landkreises Göttingen ist mit 10 000 Euro dotiert und löst den Sonderpreis Umwelt ab. Teilnehmen können laut Mitteilung vom Dienstag alle gewerblichen Unternehmen mit Sitz in Niedersachsen. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Mai. Am 19. November wird der Preis im Deutschen Theater Göttingen verliehen. Umweltminister Olaf Lies (SPD) sagte, man wolle zeigen, "dass im Klimaschutz eine Chance für eine nachhaltige und zukunftsfähige Wirtschaft liegt".

Kommunen können sich währenddessen weiterhin als "Klimakommune 2020" bewerben - bis Ende März läuft die Bewerbungsfrist. Der mit insgesamt 100 000 Euro dotierte Wettbewerb findet alle zwei Jahre statt.