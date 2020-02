MHH-Personalrat "entsetzt" über Entlassung von Klinik-Vize

Hannover. Die Entlassung des Vizepräsidenten der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) im Fall Igor K. sorgt an der Klinik für Unverständnis. "Ich bin entsetzt über diese Entscheidung", sagte die MHH-Personalratschefin Jutta Ulrich der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Dienstag) zur Freistellung von Andreas Tecklenburg. "Ob von politischer Seite mit Augenmaß vorgegangen wird, stellen wir infrage." Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) hatte tags zuvor bekanntgegeben, dass der Vertrag mit Tecklenburg aufgelöst worden sei. Hintergrund seien "erhebliche Zweifel an der Organisation innerhalb der MHH" im Fall des aus Montenegro eingereisten mutmaßlichen Clanmitglieds, das an der Uniklinik behandelt wurde.

Einen nicht namentlich genannten Klinikdirektor zitierte die Zeitung mit den Worten: "Der MHH hat man keinen Gefallen getan. Wir sind damit nicht mehr handlungsfähig." Tecklenburg war seit 2004 für die Krankenversorgung zuständig. Seine Aufgaben übernimmt kommissarisch der Direktor der Kinderchirurgie, Benno Ure.