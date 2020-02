Jugendliche sollen nicht für Pflegekosten aufkommen müssen

Hannover. Jugendliche in Pflegefamilien oder Wohngruppen sollten nicht für die Kosten ihrer Betreuung aufkommen. Einem entsprechenden Antrag der FDP-Fraktion müsse der Landtag am Dienstag unbedingt zustimmen, forderte der Paritätische Wohlfahrtsverband Niedersachsen. "Es ist längst überfällig, junge Menschen beim Übertritt ins Erwachsenenalter finanziell zu entlasten", sagte die Vorsitzende Birgit Eckhardt am Montag. "Die bisherige Regelung schreckt Jugendliche davor ab, Verantwortung für sich selbst und für ihre Zukunft zu übernehmen, und setzt damit einen völlig falschen Anreiz."

Jugendliche und junge Erwachsene, die in der Jugendhilfe aufwachsen, hätten derzeit keine Möglichkeit, Geld anzusparen, hieß es weiter. Mit bis zu 75 Prozent ihres Einkommens etwa aus einer Ausbildung müssten sie sich an den Kosten des Jugendamtes beteiligen. Ausnahmen seien zwar möglich, würden aber viel zu selten angewandt, kritisierte der Verband. Im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung hatten unlängst alle Fraktionen dem FDP-Antrag für eine entsprechende Bundesratsinitiative zugestimmt.