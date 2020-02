Gutachter untersucht verunglückten Schwertransport

Sögel. Nach dem unfallbedingten Abbruch eines Schwertransports durch das Emsland wird sich ein Gutachter die Unfallstelle anschauen. Das solle noch am Montagvormittag geschehen, sagte ein Polizeisprecher in Lingen. Am Sonntagmittag waren zwei mit einem großen Gastank beladene Tieflader aus noch unbekannten Gründen auf der Ortsumfahrung von Sögel umgestürzt. Der tonnenschwere Tank landete auf einem Acker. Daraufhin wurde der gesamte Schwertransport mit insgesamt zwei Gastanks von Haselünne nach Dörpen abgebrochen. Der Transport hat ein Gesamtgewicht von 430 Tonnen. Die Kohlendioxidtanks sollten in Dörpen in Richtung Dänemark verschifft werden.

Die Umgehungsstraße ist seitdem gesperrt. Der Verkehr müsse nun durch den Ortskern von Sögel umgeleitet werden. Im Lauf des Tages solle ein runder Tisch mit Experten zusammenkommen, bei dem es um die Unfallursachenermittlung, die Bergung und die Weiterführung des Transportes gehen solle, sagte der Sprecher.