Kohfeldt: Gegen Frankfurt mit Bittencourt und Veljkovic

Bremen. Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt rechnet im wichtigen Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am nächsten Sonntag wieder mit Leonardo Bittencourt und Milos Veljkovic. Nachdem beide Fußball-Profis bei der 0:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund am Samstag angeschlagen vom Platz mussten, gab Kohfeldt am Sonntag weitgehend Entwarnung. "Milos hat keine strukturelle Verletzung. Er hatte im Spiel eine Art Krampf", sagte Kohfeldt über den Verteidiger. "Bei Leo müssen wir ein, zwei Tage abwarten. Ich befürchte aber nichts ganz Dramatisches." Der Mittelfeldspieler klagt bereits seit dem Winter-Trainingslager über Probleme am Sprunggelenk.