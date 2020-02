Wohnmobilfahrer auf A33 aus Wagen geschleudert

Harderberg. Der Fahrer eines Wohnmobils ist bei einem Unfall auf der A33 aus dem Wagen geschleudert und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Autobahnpolizei vom Samstag geriet das Fahrzeug bei Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) aus zunächst ungeklärter Ursache ins Schleudern, fuhr gegen die Mittelleitplanke und kippte dann am rechten Fahrbahnrand auf die Seite. Ein Beifahrer wurde bei dem Unfall am Freitag in Fahrtrichtung Bielefeld leicht verletzt.