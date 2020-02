Frauenfußball: Wolfsburg gewinnt klar gegen Potsdam

Wolfsburg. Titelverteidiger VfL Wolfsburg hat die Tabellenführung in der Frauenfußball-Bundesliga zumindest vorübergehend ausgebaut. Das Team von Trainer Stephan Lerch gewann am Freitagabend souverän mit 5:1 (3:1) gegen den sechsmaligen Meister Turbine Potsdam. Nach 15 Spielen führt der VfL die Tabelle mit 43 Punkten klar vor der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern an (jeweils 34). Beide Verfolger sind am Wochenende noch im Einsatz.

Ewa Pajor (1.), Pernille Harder (11.) und Alexandra Popp (14.) trafen für Wolfsburg in einer wilden Anfangsphase, in der Lara Prasnikar (12.) der zwischenzeitliche Anschluss für die Gäste gelang. Nach der Pause erhöhten Zsanett Jakabfi (80.) und noch einmal Pajor (87.).