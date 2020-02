Metropolregion Nordwest fördert Projekte zu Digitalisierung

Bremen. Die Metropolregion Nordwest rund um Bremen fördert in diesem Jahr drei Projekte zur Digitalisierung mit insgesamt einer halben Million Euro. Der Nordwesten wolle als Wasserstoff-Modellregion eine wichtige Rolle spielen, sagte der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Donnerstag in Bremen. Deshalb arbeitet ein gefördertes Projekt an der Standardisierung von Genehmigungsverfahren bei Wasserstoffprojekten. Angestoßen wurde es von der Hochschule Bremerhaven.

Gefördert wird auch ein Oldenburger Vorhaben zur Telemedizin. Ärzte und Kliniken sollen sich im Internet leichter austauschen können. Bei einem Projekt der Bremer Shakespeare Company geht es darum, wie Digitalisierung den Alltag von Bürgern wie von Unternehmen verändert.

Die Kooperation über die Grenzen von Kommunen und Bundesländern hinweg helfe Zukunftsfragen zu lösen wie die Daseinsvorsorge für eine alternde Bevölkerung. Das sagte die niedersächsische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, Birgit Honé (SPD). Im kommenden Jahr will die Metropolregion Projekte zur Mobilität fördern, wie Geschäftsführerin Anna Meincke sagte.

In der Metropolregion Nordwest arbeiten die Städte Bremen, Bremerhaven und Wilhelmshaven sowie die Landkreise Cuxhaven, Osterholz, Verden, Diepholz, Vechta, Osnabrück, Cloppenburg, Oldenburg Ammerland, Friesland und Wesermarsch zusammen. In Niedersachsen gibt es noch zwei Metropolregionen um Hamburg sowie um Hannover, Braunschweig, Göttingen und Wolfsburg.