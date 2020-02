Drohender Hangrutsch: Verspätung zwischen Göttingen-Kassel

Fuldatal. Bahnreisende müssen sich zwischen Göttingen und Kassel auf Einschränkungen einstellen. Wegen eines drohenden Hangrutsches kann die Strecke zwischen Fuldatal-Ihringshausen und dem niedersächsischen Hann. Münden nur eingleisig befahren werden, wie der Nordhessischer Verkehrsverbund am Mittwoch mitteilte. Betroffen seien die Linien RE 2 (Erfurt-Kassel), RE 9 (Halle-Kassel) und RB 8 (Göttingen-Kassel). Reisende müssen sich auf Gleisverlegungen, Ausfälle und Verspätungen von bis zu 30 Minuten in beiden Richtungen einstellen. Die Arbeiten an dem Hang sollen laut Bahn voraussichtlich noch bis zum 6. März dauern.