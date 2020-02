Metall-Tarifgespräche in Niedersachsen starten am Montag

Hannover. Die vorgezogenen Tarifgespräche in der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie beginnen Anfang kommender Woche. Am Montagnachmittag (24.02.) treffen sich Arbeitgeber und Gewerkschaft zur ersten Runde in Hannover. Dies kündigte der Verband Niedersachsen-Metall am Mittwoch an.

Die Tarifparteien hatten beschlossen, diesmal früher als üblich in ihre Verhandlungen einzusteigen. Der Zeitdruck in der Branche ist hoch, weil die schwierige Konjunkturlage etwa im Maschinenbau vielen Firmen zusetzt. Wegen des Umbruchs in der Autoindustrie will die IG Metall zudem einen besonderen Schwerpunkt auf Qualifikation und sichere Jobs legen - auf eine formale Lohnforderung verzichtete sie. In einigen Regionen wurden die Tarifgespräche schon aufgenommen.