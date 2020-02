Überfall in Stade: Täter flieht mit wenig Beute

Stade. In Stade ist am Dienstagabend der Mitarbeiter eines Sportwettengeschäfts ausgeraubt und leicht verletzt worden. Ein vermummter Täter habe ihm außerhalb des Geschäfts aufgelauert, sagte die Polizei am Mittwochmorgen. Als der Angestellte das Geschäft verlassen wollte, sprühte der Räuber ihm den Angaben zufolge Pfefferspray ins Gesicht, entriss dem Angegriffenen eine Tasche und entkam unerkannt.

Die Beute war allerdings gering: In der Tasche habe sich nicht der erhoffte Tagesgewinn befunden, sondern die persönlichen Gegenstände des Mannes.